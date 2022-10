Covid: psicologi, 9% liguri ha grave depressione o ansia

(ANSA) - GENOVA, 15 OTT - Il 9% dei liguri dopo la pandemia di covid soffre in forma moderatamente grave o grave di una sintomatologia depressiva o ansiosa. Era il 7% cinque anni fa. I disturbi psichiatrici sono in aumento e colpiscono in particolare i giovani duramente segnati dai lockdown, che hanno acuito una situazione già difficile a causa della crisi economica e del precariato. E' il quadro emerso a Palazzo Ducale dalla conferenza 'Promuovere la salute psicologia nella popolazione' organizzata dall'Ordine degli Psicologi della Liguria a conclusione degli eventi organizzati per la Giornata nazionale della psicologia.

Anche in Liguria, l'Ordine conferma che l'incidenza di disturbi depressivi e disturbi di ansia sono raddoppiati negli adolescenti rispetto ai dati pre pandemia.

Nell'ultimo report dell'Ordine degli psicologi della Liguria (2021), che ha interessato un campione rappresentativo dai 18 agli 85 anni, è stato evidenziato che il 66% degli intervistati ha sofferto di una sintomatologia depressiva di cui il 57% nella forma lieve e moderata mentre il 9% nella forma moderatamente grave e grave. Gli stessi dati per la sintomatologia ansiosa.

