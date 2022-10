Postino trovato morto sotto un ponte, indagini in corso

(ANSA) - GENOVA, 07 OTT - Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto oggi pomeriggio vicino a Sestri Levante in una boscaglia sotto un ponte della strada che da Consenti sale verso Ne. Si tratta di un postino di 33 anni secondo quanto accertato dai vigili del fuoco di Chiavari e dai carabinieri di Sestri Levante accorsi sul posto. A dare l'allarme un automobilista che ha notato sul ciglio della strada il motorino acceso delle Poste e Telecomunicazioni. Dopo circa un'ora è ripassato e vedendo ancora il mezzo in moto si è fermato scorgendo il corpo dell'uomo.

Indagini sono in corso per capire cosa sia accaduto all'uomo, se si sia trattato di una caduta accidentale o di un gesto estremo.

Dopo l'indagine i carabinieri della compagnia di Sestri Levante (Genova) non hanno dubbi: il postino 33 enne residente a Lavagna il cui corpo è stato ritrovato oggi sotto un ponte si è tolto volontariamente la vita. L'uomo ha raggiunto con il motorino delle Poste località Pian di Fieno in comune di Ne dove vi è un ponte con uno strapiombo di 30 metri. Ha lasciato il motore accesso e si è gettato nel precipizio. Non è chiaro al momento il motivo del gesto. La scoperta del corpo è stata fatta da un abitante della zona che ha visto lo scooter con il motore acceso fermo da oltre un'ora ed ha dato l'allarme. Sul posto i vigili del Fuoco di Chiavari che con grande difficoltà hanno recuperato la salma mentre i carabinieri iniziavano l'indagine per valutare l'accaduto. La salma è stata portata all'obitorio dell' ospedale di Lavagna a disposizione della magistratura.(ANSA).