Le "icone" protagoniste del Festival dell'eccellenza femminile

(ANSA) - GENOVA, 07 OTT - Un percorso tra le icone, da Angelica, Bradamante e le altre donne dell'Orlando Furioso, a Giovanna D'Arco, passando per Tiresias, Kiki de Montparnasse, Camille Claudel e molte altre. È questo il filo conduttore della XVIII edizione del Festival dell'Eccellenza al Femminile, in scena dal 15 ottobre all' 11 dicembre a Genova.

Il Festival punta a creare un luogo di riferimento cittadino e nazionale per attrici, registe, scrittrici, compagnie, performer, drammaturghe, per affrontare la questione di genere nello spettacolo e attrarre e valorizzare talenti e visioni artistiche.

"Donne che hanno percorso strade diverse non sempre fortunate - ha spiegato Consuelo Barillari, ideatrice del Festival - ma che sono accomunate dall'essere diventate delle icone, punti di riferimento per tutte le donne ed anche per gli uomini. Hanno sfidato le convenzioni, stabilendo primati e modificando la storia. Sono icone di forza, coraggio e intraprendenza a cui guardare per trovare ispirazione e capire fino a dove possano spingersi le potenzialità delle donne".

Un festival che vede la forte collaborazione del Teatro Nazionale di Genova. "Dare spazio al teatro che racconta e problematizza una prospettiva importante come quella dell'eccellenza femminile - spiega il Direttore Davide Livermore - significa anche rispettare la missione di un teatro pubblico, qual è il Teatro Nazionale di Genova, che intende sempre più aprirsi alla città, intercettare le migliori tendenze creative, sostenere le iniziative e le organizzazioni che agiscono sul territorio".

Il programma, che presenta spettacoli, laboratori, conferenze e premi si snoderà tra i teatri Duse, Modena, Mercato, il foyer del Teatro Ivo Chiesa, il Tiqu, Teatro Internazionale di quartiere nel centro storico, ma coinvolgerà anche aree meno centrali. (ANSA).