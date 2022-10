Tar: niente discarica in area per cimitero, viola sacralità

(ANSA) - GENOVA, 05 OTT - Legittima la delibera consiliare con cui il Comune di Sanremo ha negato l'assenso alla realizzazione di un polo logistico per la messa in riserva e il deposito di rifiuti nell'area destinata al vincolo dovuto all'esistenza del cimitero di Valle Armea. Lo ha stabilito il Tar della Liguria bocciando il ricorso della società Ars Ecologia srl con sede a Torino. Il progetto prevedeva la compressione dell'area sino ad ora destinata alla zona di rispetto del luogo di sepoltura.

"Il vincolo cimiteriale configura un limite assoluto e inderogabile all'attività umana nel relativo sedime", spiega il Tar nella sentenza. I giudici amministrativi nel motivare la bocciatura dell'iniziativa imprenditoriale sottolineano che il riferimento della delibera consiliare "alla sacralità del cimitero e dell'area circostante si collega all'attitudine di coloro che si recano in tali luoghi di osservare regole di silenzio e compostezza, che potrebbero essere violate" dalla realizzazione del polo logistico per i rifiuti. (ANSA).