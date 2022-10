Sindaco Genova, non escludo riconferma Bizzarri a Palazzo Ducale

(ANSA) - GENOVA, 05 OTT - "Non escludo nulla, ci stiamo lavorando intensamente, quando saremo pronti lo faremo conoscere alla città". Così il sindaco di Genova Marco Bucci a margine della presentazione della nuova mostra di Rubens a Palazzo Ducale non esclude una possibile riconferma di Luca Bizzarri alla presidenza della Fondazione per la Cultura di Palazzo Ducale.

Sul totonomi per il possibile nuovo assessore alla Cultura del Comune di Genova Bucci ha risposto così: "ciò che interessa ai cittadini genovesi è il fine, le ricadute della cultura sulla città. Gli assessori, i tavoli, le persone sono mezzi per raggiungere il fine. Ciò che interessa è cosa facciamo e quale è la ricaduta. I mezzi possono cambiare da un giorno all'altro, ma non sono la parte importante, la parte importante è il fine - ha concluso -. Quello che conta sono i risultati- E i risultati oggi a Genova ci sono". (ANSA).