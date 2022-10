Porto Spezia: al via gara per cabina che elettrificherà scalo

(ANSA) - GENOVA, 05 OTT - Nuovo passaggio fondamentale per l'elettrificazione delle banchine del porto della Spezia, prevista entro il 2025. L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale ha dato avvio alla gara d'appalto per la realizzazione della cabina di trasformazione da 16 megawatt che alimenterà le navi in accosto sulle banchine. L'opera vale 8,5 milioni, di cui 5,5 milioni finanziati dal Fondo Complementare del Pnrr. L'intervento verrà concretizzato entro la fine del 2024, con la messa in funzione prevista nel 2025.

A breve l'Authority bandirà anche l'appalto per l'elettrificazione delle banchine del porto commerciale per 12 milioni di euro, in questo caso tutti fondi del Pnrr.

Elettrificare le banchine del porto permetterà di ridurre l'impatto delle attività sulla città, a cominciare dai fumi delle navi da crociera, oggetto di attenzioni da parte di ambientalisti e cittadini. La parte dell'elettrificazione del molo crociere, la cui gara è in corso, è oggetto di un'altra progettazione che procederà in coordinamento con la realizzazione della nuova banchina. (ANSA).