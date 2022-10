Ferragni, ora mi concentro su Sanremo, progetto più challenging

(ANSA) - ROMA, 05 OTT - "Fashion month is over", il mese della moda è finito, scrive Chiara Ferragni sui social dopo aver postato alcuni video delle sfilate di Parigi. "C'è stata Milano, poi Parigi che è durata nove giorni, ma è stata un'esperienza bellissima". "Adesso - spiega l'imprenditrice digitale in un video su TikTok, rilanciato su Instagram - mi concentro su tanti progetti diversi: il mio brand; la serie (The Ferragnez, ndr), di cui stiamo finendo di filmare la seconda stagione. E poi ho già iniziato la preparazione per Sanremo, è il progetto più challenging, perché non l'ho mai fatto. E' quello che mi spaventa di più: fatemi tanti in bocca al lupo, ne ho bisogno", conclude, incrociando le dita, Ferragni, che Amadeus ha voluto come co-conduttrice della prima e dell'ultima serata del Festival 2023, il 7 e l'11 febbraio. (ANSA).