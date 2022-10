Covid: ancora oltre 1000 i nuovi contagi in un giorno in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 05 OTT - Continuano a essere abbondantemente sopra quota mille per il secondo giorno i contagi giornalieri da covid in Liguria: sono 1163 a fronte di6463 tamponi, 1140 molecolari e 5323 test antigenici. Il tasso di positività è al 17,99% mentre a livello nazionale è al 20,10%. I guariti sono 649. I positivi sono a 12342, 514 più di ieri. I nuovi contagi sono 438 nell'area di genova, 232 nel Savonese, 180 nello Spezzino, 159 nell'Imperiese, 153 nel Tigullio. Gli ospedalizzati registrano un lieve calo: sono 138 (6 in terapia intensiva, come ieri), due in meno e il Gaslini è tornato covid free. Non sono segnalati decessi. I morti da inizio pandemia sono 5580. In isolamento domiciliare ci sono 7635 persone, 371 in più. Tornano a crescre le vaccinazioni: nelle ultime 24 ore sono state somministrate 1870 dosi (ANSA).