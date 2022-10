Altra Esselunga a Genova: Odone, Comune e Regione fanno danni

(ANSA) - GENOVA, 05 OTT - "Esselunga a Sestri Ponente? Sorge il dubbio che questa Amministrazione sia ben consapevole dei danni che arreca ma faccia finta di non sentire". A dichiararlo è Paolo Odone, presidente di Confcommercio di Genova dopo il via libera del comune come riferito dal Secolo XIX per l'apertura di un terzo punto vendita in città "Ho sotto gli occhi - ha proseguito Odone - un nostro comunicato stampa di un anno fa nel quale spiegavamo per l'ennesima volta che l'apertura di grandi strutture di vendita uccide il tessuto economico esistente ma non solo, che è un grave danno anche a livello occupazionale .La popolazione diminuisce ma il presidente della Regione ed il Sindaco affermano che stanno lavorando per aumentare la popolazione , aumentare i consumi e gli occupati . Ebbene quel che è certo è che l'apertura di grandi strutture di vendita può solo ridurre gli occupati ed è un dato facilmente dimostrabile e di conseguenza danneggiare i cittadini". (ANSA).