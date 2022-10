Migranti si perdono nei boschi confine con Francia

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 04 OTT - A Ventimiglia sono in corso da ieri sera le ricerche di cinque migranti che si sono persi nell'entroterra di Ventimiglia, mentre cercavano con ogni probabilità di raggiungere la Francia. Secondo quanto appreso i cinque sarebbero stati individuati dalle parti di Villatella, sul sentiero che porta al Grammondo (montagna delle Alpi Marittime e Prealpi di Nizza alta oltre 1.300 m, al confine tra Italia e Francia, ndr) e in mattinata si è levato in volo anche un elicottero per le operazioni di salvataggio, che sono coordinate dai vigili del fuoco. Sono stati gli stessi migranti a dare l'allarme con una telefonata. (ANSA).