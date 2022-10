Ferrovie in tilt anche a Levante per guasto a scambio

(ANSA) - GENOVA, 04 OTT - La giornata nera delle ferrovie in Liguria non ha colpito solo le linee del ponente, dove un furto di rame sui binari ha creato ritardi e disagi, ma anche la linea di levante, dove un guasto a uno scambio a S. Margherita Ligure ha provocato gravi ritardi e la soppressione di due treni.

Il guasto, avvenuto intorno alle 10 sul binario in direzione Genova, ha coinvolto una Freccia che ha subito 30 minuti di ritardo, quattro treni regionali con rallentamenti fino a 20 minuti, e altri due regionali che sono stati cancellati in parte del percorso. (ANSA).