Sanlorenzo:mensilità in più per aiutare dipendenti con caro vita

L'iniziativa è stata voluta dallo stesso cavalier Massimo Perotti, amministratore delegato dell'azienda leader per la produzione di super yacht, e dal suo team. Il contributo verrà erogato il prossimo 15 ottobre. "Il momento per Sanlorenzo è florido. Anche per quel che riguarda il primo semestre del 2022, i dati sono buoni. Ma l'azienda si rende conto del momento complesso dal punto di vista socio-economico" spiega il direttore delle risorse umane Pierfrancesco Acquaviva. Una quattordicesima, di fatto, servirà a tutti i dipendenti ad affrontare il caro-vita, tra bollette alle stelle e rincari.

L'iniziativa era stata preannunciata questa estate dallo stesso Perotti ai suoi dipendenti e, dopo i passaggi formali con il consiglio di amministrazione, adesso potrà essere concretizzata.

Non è la prima volta che Sanlorenzo Yacht compie queste azioni verso i dipendenti. E nel periodo di crisi della nautica, tra il 2008 e il 2014, fu l'unico cantiere italiano a non utilizzare nemmeno un giorno di cassa integrazione. Anche per l'iniziativa legata al sostegno al reddito il messaggio è quello di "una grande attenzione al personale. In un anno - ricorda Acquaviva - ci sono state 100 nuove assunzioni. E circa 250 dipendenti sono under 33". L'azienda puo' registrare un semestre con dati finanziari di primissimo livello: in particolare la raccolta ordini che ha superato il valore record di 1,4 miliardi di euro, che consentono alla societa' di migliorare la previsione dell'esercizio 2022, poi ricavi tra i 720 ed i 740 milioni, pari a + 25% rispetto al 2021, ebitda tra 126 e 130 milioni, con un incremento del 34%, utile netto tra 68 e 70 milioni, +35%.

