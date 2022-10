Covid: in Liguria continuano a crescere ospedalizzati e positivi

(ANSA) - GENOVA, 03 OTT - Continuano a crescere positivi e ospedalizzati per covid in Liguria. Gli ospedalizzati sono 138 (6 sono in terapia intensiva, erano 5), 9 in più rispetto a ieri. I positivi sono 11319, 72 più di ieri. I niovi casi sono 358 a fronte di 1974 tamponi, 228 molecolari e 1746 test antigenici. Il tasso di positività è 18,3% sopra la media nazionale che è al 15,5%. I guariti nelle ultime 24 ore sono 286. Non ci sono stati decessi. I morti da inizio pandemia sono 5578. I nuovi contagi sono 144 nell'area di Genova, 92 nel Savonese, 57 nello Spezzino, 35 nell'Imperiese, 30 nel Tigullio.

In isolamento domiciliare ci sono 7331 persone, 161 in più.

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 702 dosi di vaccino. (ANSA).