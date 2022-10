Caro bollette: commercianti Vado Ligure, è ruota stritola tutti

(ANSA) - GENOVA, 03 OTT - "Bisogna capire che il problema riguarda tutti, non solo noi commercianti. Siamo solo quelli colpiti per primi. E' una ruota che gira e stritola tutti". E' il grido d'allarme lanciato dai commercianti di Vado Ligure (Savona) in piazza questa mattina per protestare contro il caro bollette. La richiesta è quella di un intervento immediato da parte del governo: "Non vogliamo aiuti, bisogna intervenire su chi alza i prezzi artificiosamente". Presente anche il sindaco di Vado Ligure Monica Giuliano che ha garantito il contributo del Comune. Insieme prepareranno un documento da mandare alle associazioni di categoria provinciali. "Nell'agenda di questo governo - ribadisce Giuliano - la priorità deve essere la questione energetica. Si deve aprire un tavolo immediatamente".

