Ultramaratoneta fa 200 km non-stop da Lecco a Genova

(ANSA) - MILANO, 02 OTT - Obiettivo centrato per l'ultramaratoneta Roberto Crippa. La Lecco-Genova è una realtà e l'impresa del 56enne di Olginate (Lecco) è stata realizzata in 43 ore e 20 minuti per percorrere i 200 chilometri non-stop - anche se in realtà il lecchese ne ha percorsi 203 - dalla città manzoniana a quella della Lanterna: da lago a mare.

Roberto Crippa ha concluso la sua fatica al Porto Antico di Genova, sotto la polena del Vascello Neptune, alle 13.20, stanco ma felice per l'ennesima impresa e record personale sulla lunga distanza. Ad attenderlo amici e la moglie Natalie, mentre i figli Julien e Olivier lo hanno "accompagnato" a rotazione in bicicletta lungo il percorso. Una grande soddisfazione: poi un brindisi e una bella focaccia di Recco.

"Sono felicissimo - ha detto Roberto Crippa che nella vita di tutti i giorni è giornalista al quotidiano La Provincia di Como, Lecco e Sondrio - e anche stanchissimo. E' stata una bella avventura con anche imprevisti che sono da mettere in conto.

Però sono riuscito a tenere duro e non mollare. Ora mi godo questa impresa e non vedo l'ora di farmi una dormita dopo tante ore sempre sveglio salvo dei micro-sonni che non fanno testo".

Crippa ha voluto subito rivolgere un ringraziamento particolare ai partner di questo progetto e cioè Ande, Enervit, Thebikevalmadrera, Shamrock Pub Lecco. Ma anche alla Canottieri Lecco, e al suo presidente Marco Cariboni, che ha ospitato la partenza venerdì 30 settembre alle 18. Oltre naturalmente al Comune di Olginate che ha patrocinato l'ultramaratona. (ANSA).