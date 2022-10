Sampdoria, fuori dal Ferraris contestato Ferrero

(ANSA) - GENOVA, 02 OTT - Contestazioni per l'ex presidente Massimo Ferrero che, secondo alcune voci, sarebbe venuto oggi allo stadio Ferraris per la delicatissima partita Sampdoria-Monza, iniziata da pochi minuti. La contestazione, già avviata ieri sotto l'Ac Hotel dove si riunisce la squadra prima delle partite, è culminata oggi con un grande striscione attaccato vicino all'ingresso dell'impianto che recita "Fuori gli infami dall'Uc Sampdoria, Ferrero boia'. Ferrero però non si è presentato allo stadio così come il presidente Berlusconi.

All'interno dello stadio, in gradinata sud, 'casa' del tifo blucerchiato è stato invece attaccato lo striscione 'Al tuo fianco io ci sarò', una dimostrazione di affetto dei supporter che già ieri avevano chiesto la vittoria alla squadra di Marco Giampaolo. (ANSA).