Calcio: Coda e Gudmundsson a segno e il Genoa vola. Spal battuta

(ANSA) - GENOVA, 01 OTT - Seconda vittoria consecutiva, senza subire gol, per il Genoa che alla ripresa dopo la sosta sconfigge la Spal in trasferta grazie alle reti di Massimo Coda, nel primo tempo e Albert Gudmundsson, nella ripresa.

Per il Genoa si tratta della terza vittoria lontano dal Ferraris che permette al Grifone di avvicinarsi alla vetta. La squadra di Blessin infatti è ora a quota 14 ad una sola lunghezza dal trio di testa composto da Reggina, Bari e Brescia.

Gara dominata dai rossoblù con la Spal che non ha conclusioni nello specchio della porta difesa da Martinez da mettere a referto. Padroni di casa che hanno chiuso in dieci per l'espulsione di Meccariello alla mezz'ora della ripresa per un fallo su Jagiello, costretto poi ad uscire, che l'arbitro aveva prima punito con il cartellino giallo trasformato in rosso dopo aver rivisto le immagini al monitor.

Vantaggio del Genoa al 19' del primo tempo grazie alla prima rete in campionato su azione di Massimo Coda, un diagonale potente sul quale non può nulla in scivolata Dickmann a portiere battuto.

Il raddoppio arriva invece a due minuti dal termine grazie ad una palla rubata al limite proprio da Coda che serve Gudmundsson in area, rasoterra preciso per l'islandese e portiere di casa battuto.

I rossoblù sono attesi adesso dall'anticipo di venerdì prossimo contro il Cagliari al Ferraris. (ANSA).