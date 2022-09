Santa Margherita Ligure, parcheggi rosa per le future mamme

(ANSA) - GENOVA, 30 SET - Quattro parcheggi rosa e la possibilità di lasciare l'auto gratuitamente per due ore su tutti i parcheggi blu cittadini. È il contenuto del provvedimento approvato dalla Giunta comunale a sostegno delle donne in stato di gravidanza o a genitori con un bambino in età non superiore a due anni.

Quattro nuovi stalli saranno tracciati di color rosa e saranno a disposizione gratuitamente per due ore di sosta tutti i giorni della settimana festivi compresi nella fascia oraria 07-19. Le aree interessate saranno piazza Mazzini, via Gimelli, piazza Roccatagliata, piastra ambulatoriale San Siro. La Giunta, nell'approvare il provvedimento, ha dato mandato alla Polizia Locale di procedere all'apposita ordinanza, alla necessaria segnaletica orizzontale e verticale e alla predisposizione della modulistica di richiesta e del successivo rilascio del contrassegno/autorizzazione da esporre sul parabrezza.

Contestualmente, con le stesse modalità, gli aventi diritto potranno parcheggiare, sempre gratuitamente per un massimo di due ore in tutte le aree blu cittadine, il doppio rispetto ai residenti "ordinari".

"Si tratta di un intervento semplice che vuole tuttavia proseguire il percorso volto al miglioramento della qualità della vita - ha detto il sindaco Donadoni -. Questo provvedimento va incontro alle esigenze delle future mamme o dei neo genitori per facilitare gli accessi ai servizi primari cittadini quali ambulatori, scuola, carabinieri, uffici comunali, strutture sportive". (ANSA).