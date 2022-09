Incendio da plafoniera al ps del S. Martino,spostati 22 malati

(ANSA) - GENOVA, 30 SET - Un incendio, scaturito da una plafoniera, ha interessato la scorsa notte un'area limitata del pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Non ci sono stati problemi per le persone, ma 22 pazienti sono stati spostati per precauzione e in queste ore vengono ricollocati nella medesima area del ricovero iniziale. Lo rende noto la direzione sanitaria del Policlinico. E' accaduto intorno alle 3.

"L'organizzazione antincendio dell'ospedale è intervenuta assieme ai Vigili del Fuoco. L'operatività del pronto soccorso non ha subito modifiche ed è stata mantenuta, al punto che contemporaneamente all'accaduto è stato ricevuto e ricoverato un ragazzo politraumatizzato proveniente da Lavagna. Presenti da subito sul posto: la direttrice del pronto soccorso, dottoressa Eleonora Arboscello, il direttore generale del Policlinico Salvatore Giuffrida e il direttore sanitario Gianni Orengo.

(ANSA).