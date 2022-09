Finto idraulico truffava anziani nel Nord Italia, arrestato

(ANSA) - SANREMO, 29 SET - Un finto idraulico di 46 anni, originario della provincia di Torino, accusato di aver raggirato una pensionata, a Sanremo, è stato arrestato dalla polizia, ad Asti. Le indagini hanno accertato che l'uomo era responsabile di vari colpi compiute nelle regioni del Nord Italia. Il fatto di Sanremoi risale all'agosto scorso, quando l'uomo era riuscito ad entrare nell'abitazione della donna che stava rincasando con la scusa di dover riparare con urgenza la caldaia. "La perdita di gas dalla caldaia può danneggiare i preziosi, metta i gioielli in una ciotola e la copra", aveva detto il truffatore. Poi, approfittando di una distrazione dell'anziana si era impossessato dei gioielli ed aveva salutato la signora dicendo che l'intervento era concluso. Quando la donna si accorse del furto avvertì la polizia. Dagli accertamenti è emerso che il giorno del colpo ai danni dell'anziana sanremese era effettivamente in città, era stato visto allontanarsi dalla casa della donna in bicicletta che poi aveva caricato in auto per tornare ad Asti. Grazie ahli elementi raccolti il gip di Imperia ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Le indagini hanno accertato che il truffatore era responsabile di diversi colpi messi a segno nel Nord Italia. (ANSA).