Covid: Liguria, più ospedalizzati e positivi sopra quota 10mila

(ANSA) - GENOVA, 29 SET - Tornano a salire gli ospedalizzati per covid in Liguria. Sono 126, nove in più rispetto a ieri. Tra i ricoverati sei sono in terapia intensiva, ieri erano cinque.

L'aumento degli ospedalizzati è dovuto a ricoveri nell'Imperiese e nel Savonese (+3 e +6, con 22 e 37 pazienti). C'è stato un decesso: un uomo di 89 anni all'ospedale di Sarzana. I morti da inizio pandemia sono 5576. Aumentano anche i positivi che tornano sopra quota 10 mila: sono 10409, 467 in più. I nuovi positivi per il secondo giorno consecutivo sono sopra 900. Sono 932 emersi da 5158 tamponi, 963 molecolari e 4195 test antigenici. Il tasso di positività è al 18.06%, mentre a livello nazionale è al 18.9%. I nuovi casi sono 352 nell'area di Genova, 190 nel Savonese, 154 nell'Imperiese, 138 nello Spezzino e 98 nel Tigullio. In isolamento domiciliare ci sono 6069 perosne, 588 in più. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 1039 dosi di vaccino (ANSA).