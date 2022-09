Comune Sarzana introduce rate anche per debiti alti

(ANSA) - SARZANA, 29 SET - Il comune di Sarzana ha deciso di modificare il regolamento delle entrate comunali introducendo la possibilità di saldare i debiti anche superiori ai 50.000 euro a rate.

La decisione è stata sancita con una delibera di giunta che punta ad andare incontro ai contribuenti in difficoltà, ma garantisce alle casse comunali di risolvere in modo più celere le posizioni debitorie più importanti, che possono avere effetti sugli squilibri di bilancio e sulla gestione di un eventuale contenzioso.

Spesso i contribuenti pur avendo la volontà di versare le somme dovute hanno difficoltà ad accedere alla rateizzazione perché obbligati alla presentazione di una polizza fideiussoria che costituisce impedimento al pagamento rateizzato. In questi casi dovranno versare invece una somma iniziale pari al 7,5 per cento dell'importo rateizzato. La modifica al regolamento adesso approderà in consiglio comunale per l'approvazione. (ANSA).