Rubens in bianco/nero per Invito a Palazzo di Banca Carige

(ANSA) - GENOVA, 28 SET - Un viaggio tra le facciate barocche disegnate 400 anni fa da Pieter Paul Rubens, pubblicate nel libro "I palazzi di Genova", viste però con un ottica molto particolare, quella degli scatti in bianco e nero di Fabio Accorrà e dei gioielli che riproducono i dettagli delle facciate realizzati da Shari Caviglia. E stata questa la scelta artistica di di Banca Carige che, per celebrare il ritorno di Invito a Palazzo, manifestazione Abi giunta alla XXI edizione in programma il 1 ottobre, e dei Rolli Days nel week end del 15 e 16 ottobre, oltre ad aprire al pubblico la terrazza a picco sui tetti del centro storico e la sua ricca pinacoteca, ha organizzato questa mostra, dedicata ai 400 anni della pubblicazione del volume di Rubens.

"Sono 21 anni che apriamo la sede alla città - spiega il responsabile della comunicazione di Banca Carige, Alfredo Maio - per permettere di ammirare capolavori che sono negli uffici della banca, per far conoscere le nostre iniziative culturali, e quest'anno abbiamo anche questa mostra che rientra nel circuito delle iniziative rubensiane a Genova". Nelle foto di Fabio Accorrà, quindi, si troveranno i prestigiosi edifici dei Rolli, che tanto affascinarono Rubens, ritratti in situazioni reali e spontanee. "Per me questa è stata un scoperta - ha spiegato Accorrà - che mi ha permesso di ripercorrere il viaggio del grande maestro, ritrovando la bellezza di facciate dipinte, cortili maestosi. E poi ci sarà un fotocontest molto accattivante per scoprire in quali palazzi sono state scattate le foto". Particolare anche la scelta dei gioielli realizzati da Shari Caviglia. "Con questi lavori ho messo insieme le mie due anime - spiega - quella di architetto con quella di orafa, riproducendo porzioni di queste splendide facciate su anelli a fascia che poi ho esteso anche a bracciali, orecchini e collane". La mostra di Banca Carige è visitabile sabato 1° ottobre, sabato 14 e domenica 15 ottobre, dalle ore 10.00 alle 19.00 (ultimo ingresso alle 18.30). Le visite sono gratuite e guidate su prenotazione attraverso Happy Ticket. (ANSA).