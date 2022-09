Liguria, prevenzione malattie cuore su social e podcast

(ANSA) - GENOVA, 28 SET - Campagna social e TikTok con le regole d'oro per la prevenzione, podcast e linee dirette con gli esperti sul sito della Regione e l'attivazione di un progetto pilota al Policlinico San Martino di Genova dedicato ai donatori di sangue. Sono le iniziative promosse in Liguria per la Giornata mondiale per il Cuore in programma domani con l'obiettivo della prevenzione delle malattie cardio-cerebro vascolari. Le quattro regole d'oro sono smettere di fumare, seguire una sana alimentazione, svolgere attività fisica, controllare il peso. "Il rischio che ogni persona ha di sviluppare la malattia cardiovascolare dipende dall'entità dei fattori di rischio, aumenta con l'avanzare dell'età e non esiste un rischio zero - spiega Giovanni Pratesi, direttore della clinica di chirurgia vascolare al San Martino - Ma è possibile ridurre il rischio seguendo uno stile di vita sano". Sempre domani, l'Asl 3 di Genova promuove un filo diretto telefonico sullo scompenso cardiaco al femminile. (ANSA).