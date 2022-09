Sversamento di idrocarburi nel fiume Varenna a Genova

(ANSA) - GENOVA, 27 SET - Uno sversamento di idrocarburi è avvenuto nel pomeriggio nel fiume Varenna, nel quartiere Pegli a Genova. I residenti di via Cassinello hanno chiamato i vigili del fuoco dopo avere sentito un forte odore di petrolio. Sul posto i pompieri, anche con il nucleo specializzato Nbcr, che hanno posizionato delle panne assorbenti per contenere le sostanze. Allertate la Capitaneria di porto e l'Arpal. Nella zona ci sono alcune raffinerie e la perdita potrebbe essere partita da lì. Non è la prima volta che vengono segnalati sversamenti nel fiume. (ANSA).