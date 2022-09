Elezioni: la Liguria in Parlamento

(ANSA) - GENOVA, 27 SET - Quattro seggi a Fratelli d'Italia, tre a Lega e Partito democratico, due al M5S, uno al centrosinistra, a Forza Italia e a Noi moderati. E' questa la ripartizione dei seggi all'esito delle votazioni di domenica.

Sono quindici i parlamentari che la Liguria doveva esprimere, cinque senatori e 10 deputati.

Per il Senato sono stati eletti: l'assessore regionale Gianni Berrino (FdI), Roberto Menia (FdI, responsabile del partito per gli italiani all'estero), la deputata uscente e sottosegretario Stefania Pucciarelli (Lega), Lorenzo Basso (Pd) vicinissimo al segretario Enrico Letta e il consigliere comunale di Genova Luca Pirondini (M5s). Berrino e Pucciarelli hanno vinto le sfide nei due collegi uninominali, Menia, Basso e Pirondini sono risultati eletti nel collegio plurinominale che dava tre posti.

Per la Camera sono stati eletti: il deputato uscente Edoardo Rixi (Lega, segretario regionale), il deputato uscente Roberto Bagnasco (FI), il sindaco di Bogliasco e deputato uscente Luca Pastorino (centrosinistra), l'assessora regionale Ilaria Cavo (Italia al centro - Noi moderati), questi hanno vinto le sfide nei collegi uninominali mentre nel collegio plurinominale che assegnava sei posti sono risultati eletti Matteo Rosso (Fdi, coordinatore regionale del partito), la vicesindaca della Spezia Maria Grazia Frija (FdI), il senatore uscente Francesco Bruzzone (lega), l'ex ministro del Lavoro Andrea Orlando (Pd), la sindaca di Sestri Levante (Valentina Ghio (Pd, segretaria regionale del partito), il deputato uscente Roberto Traversi (M5S).

Le uniche sorprese sono rappresentate dall'elezione di Luca Pirondini e Luca Pastorino che hanno strappato i seggi rispettivamente al vicepresidente della Regione Alessandro Piana (Lega) e al senatore uscente ed ex governatore Sandro Biasotti (Italia al centro - Noi moderati).

Oltre ai 15 parlamentari eletti in regione, altre due liguri avranno un posto in Parlamento, entrambe in Senato. Sono la ex segretaria della Cisl, Annamaria Furlan (Pd), eletta in Sicilia, e Raffaella Paita (Terzo Polo - Italia Viva), eletta nel Lazio.

