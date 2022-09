Rixi, "Sulla Gronda il centrodestra si gioca la credibilità"

(ANSA) - GENOVA, 26 SET - "La Gronda di Genova dev'essere sbloccata il prima possibile perché non sarebbe spiegabile all'elettorato che un Governo di centrodestra non riesca a portare avanti l'opera, ci giochiamo la credibilità". Lo afferma il deputato e segretario ligure della Lega Edoardo Rixi commentando i risultati elettorali.

"Chiedo che la Liguria possa esprimere dei ruoli a livello di esecutivo, come Regione abbiamo dei problemi abbastanza grandi sulle infrastrutture che ci trasciniamo da almeno 25 anni, è evidente che se il Governo di centrodestra non dà delle risposte diventa un problema mantenere l'elettorato. I liguri non possono ancora veder rimandare opere come la Gronda, il tunnel della val Fontanabuona, il completamento del Terzo Valico, il raddoppio ferroviario del Ponente, la Carcare-Predosa o il tunnel di Tenda, Macron è andato a incontrare il sindaco di Limone, da noi il presidente del Consiglio non è mai andato a incontrarlo, una roba abbastanza vergognosa, la scarsa sensibilità verso le nostre amministrazioni da parte del Governo centrale, mi auguro che il nuovo Governo abbia una posizione diversa". (ANSA).