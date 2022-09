Elezioni: Rosso, ci siamo impegnati tanto per successo Fdi

(ANSA) - GENOVA, 26 SET - E' molto soddisfatto del risultato il vincitore delle elezioni liguri, il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Matteo Rosso, consigliere regionale uscente e ora eletto in Parlamento. "Abbiamo faticato tanto negli ultimi tempi, la nostra leader Giorgia Meloni è venuta tante volte in Liguria, abbiamo lavorato per far si che il nostro partito fosse radicato e fosse apprezzato dagli elettori" spiega.

Fdi raccoglie in Liguria il 24,4%, un risultato clamoroso dopo il 3% delle ultime politiche, e porta a Roma quattro parlamentari. "I nostri parlamentari sono persone che hanno esperienza di amministrazione, penso all'ex assessore regionale Gianni Berrino, ormai senatore, penso che avremo anche Maria Grazia Fijia dalla Spezia - spiega ancora Rosso -. Si tratta perciò di rappresentanti che sono preparati e già impegnati nelle istituzioni. Grazie a loro Fdi potrà portare avanti anche a Roma il tema delle infrastrutture, del lavoro, del turismo su cui ci siamo sempre impegnati". (ANSA).