Elezioni: errore sul timbro e sulla scheda compare data 2025

Alcuni elettori, ma il numero al momento resta imprecisato, si sono ritrovati a votare già per le elezioni del 2025, per un errore sul timbro della scheda elettorale, dove per sbaglio è stata inserita la data del 25 settembre 2025. E' accaduto, stamani, al seggio numero 2 di Santo Stefano mare, in provincia di Imperia. E' stata una elettrice, accortasi dell'accaduto, a informare il sindaco Marcello Pallini. "Si tratta di un banale errore - commenta il primo cittadino - che può essere immediatamente corretto all'interno del seggio. Il fatto potrebbe essersi verificato ai danni degli elettori che hanno votato tra le 8 e le 9. In questo caso, però, non c'è da preoccuparsi. Basta soltanto recarsi al seggio e chiedere di rettificare la data".

