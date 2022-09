La pioggia spegne un incendio di bosco

(ANSA) - GENOVA, 24 SET - E' stato spento dalla pioggia caduta abbondante nelle ultime ore un incendio boschivo divampato la scorsa notte in località Santa Marta, nella frazione di Valloria del Comune di Prelà (Imperia). Sul posto, per dodici ore hanno operato i vigili del fuoco, che hanno dichiarato il rogo spento alle 12,15. Trattandosi di una località impervia, in mattinata è intervenuto anche l'elicottero antincendio di Regione Liguria, che ha effettuato alcuni lanci prima di essere costretto ad atterrare a causa del maltempo. Al momento non si conoscono le cause dell'incendio, che fortunatamente non ha minacciato abitazioni, restando circoscritto in un'area boschiva. (ANSA).