Giornate europee patrimonio, anche in Liguria musei aprono porte

(ANSA) - GENOVA, 20 SET - Musei statali Liguri protagonisti alle Giornate Europee del Patrimonio (Gep), dedicate al tema Patrimonio culturale sostenibile: un'eredità per il futuro in programma il 24 e 25 settembre. In provincia di Imperia aderiscono alle Gep il Museo Preistorico dei Balzi Rossi, l'Area archeologica di Nervia a Ventimiglia e Forte Santa Tecla a Sanremo mentre in provincia di Savona sono previste iniziative sia a Villa Rosa, con il museo dell'arte vetraria altarese che a Forte San Giovanni a Finale Ligure. In provincia di Genova il Museo archeologico nazionale di Chiavari sabato 24 settembre proporrà una apertura straordinaria serale. Sarà possibile visitare l'allestimento, rinnovato nel 2021, insieme al direttore con due visite guidate grazie ad un biglietto speciale ad 1 euro senza prenotazione.

In provincia della Spezia la Villa romana del Varignano sarà straordinariamente aperta anche domenica pomeriggio. Saranno inoltre aperti al pubblico a Sarzana la Fortezza Firmafede e la Fortezza di Sarzanello oltre al Castello di San Terenzo a Lerici. A Luni sarà aperto il Museo archeologico Nazionale e la zona centrale dell'area archeologica, dopo i lavori di messa in sicurezza che hanno recuperato i danni causati dalla tromba d'aria, con il consueto orario. Regolarmente aperto l'Anfiteatro. (ANSA).