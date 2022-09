Calcio: a Vialli premio internazionale 'Un cuore da leone'

(ANSA) - GENOVA, 19 SET - Assegnato a Gianluca Vialli il Premio Internazionale "Un Cuore da Leone", istituito da Stelle nello Sport e Ussi con il patrocinio di Aips, Coni e Cip per ricordare la figura di Gian Luigi Corti, storico giornalista sportivo e dirigente azzurro, con la sua straordinaria storia di passione, impegno e generosità.

Il premio è stato consegnato nell'aula magna del centro Tecnico Figc di Coverciano al Capodelegazione della Nazionale italiana di calcio da Michele Corti (presidente Stelle nello Sport, direttore dell'Annuario Ussi e figlio di Gian Luigi) e Gianfranco Coppola (Presidente Ussi) A presiedere una giuria composta tra gli altri da Valentina Vezzali (Sottosegretario allo Sport) Giovanni Malagò (Presidente coni), Luca Pancalli (Presidente Cip), Gianni Merlo (Presidente Aips) e Gianfranco Coppola (Presidente Ussi) Filippo Grassia.

"Campione in campo. Fuoriclasse nella vita- ha spiegato Gianfranco Coppola presidente Ussi -. Vialli è esempio di coraggio, dignità e forza d'animo. Stimolo per tutti a dare quel qualcosa in più che consente di affrontare le sfide della vita.

Dopo i tanti successi da calciatore e allenatore si è fatto apprezzare anche nelle vesti di opinionista lucido, garbato e nello stesso tempo mai sdolcinato. Oggi nel ruolo di Capodelegazione della Nazionale conferma la sua straordinaria leadership fatta di cura dello spogliatoio, confermandosi grande esempio di coraggio, generosità, passione". (ANSA).