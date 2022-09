Bollette: in Liguria energia cresce meno, ma sale costo cibo

Città liguri tra le meno tartassate ad agosto per gli aumenti di energia elettrica, gas e altri combustibili, rispetto al resto d'Italia. Il dato emerge da uno studio dell'Unione Nazionale Consumatori che ha stilato la classifica delle città con i maggiori rincari annui per quanto riguarda 2 voci del paniere, cibo e bevande, luce e gas, elaborando gli ultimi dati Istat relativi al mese di agosto.

Se in Italia il rincaro energetico ad agosto è stato del 76,4%, con una stangata a famiglia pari in media a 1030 euro su base annua, il Liguria il dato si è fermato al 63,4% di Genova mentre La Spezia e Imperia sono in seconda posizione con +64,5%.

Superiore alla media invece il dato riguardante i prodotti alimentari e le bevande analcoliche, saliti in Italia del 10,5%, in Liguria con Imperia quarta in Italia con un aumento del +12,8%, 685 euro. L'aumento a Genova è invece del 12% e a La Spezia dell'11,4 % (ANSA).