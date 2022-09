Covid: Liguria premia candidata a Nobel Bottazzi

Il prestigioso premio "LericiPea-Golfo dei Poeti" dedicati ai liguri nel mondo ha visto protagonista la professoressa Maria Elena Bottazzi, già candidata al Nobel per la Pace, creatrice con il suo team del vaccino contro il Covid "Corvebax". Un vaccino accessibile a tutti in quanto senza licenza.

"Un premio prestigioso che riconosce il lavoro della nostra equipe - ha spiegato la professoressa Bottazzi - e la nostra filosofia di fare scienza aperta per rimuovere qualsiasi tipo di barriera in modo da potare soluzioni a chi ha più necessità".

Grazie al vaccino creato infatti è stato possibile vaccinare oltre 70 milioni di ragazzi in India e il progetto prosegue nel sud est asiatico.

"Ora siamo al lavoro in Indonesia, un lavoro speciale perché servono vaccini che abbiano la certificazione 'Halal'. Le proteste dei no vax in Italia? E' importante ascoltare tutti e sentire di cosa la gente ha bisogno per poi sviluppare soluzioni che possano essere accettate da tutti. Nel nostro caso scegliamo sempre tecnologie conosciute e sviluppiamo le nostre strategie in base a dove vogliamo che arrivino".

Assente per precedenti impegni l'assessore Andrea Benveduti, a fare gli onori di casa la dirigente alle politiche sociali con delega all'immigrazione Maria Luisa Gallinotti.

"Siamo veramente onorati di consegnare il premio Lerici Pea con il contributo proprio di Regione Liguria alla professoressa Bottazzi perché è anche un modo per dire grazie ai sanitari e medici che in questi due anni si sono prodigati per tutti noi ".

"Per noi è forse il momento più bello del nostro premio - ha concluso Adriana Beverini, una delle organizzarci del Premio - e un vero onore, perché quello che sta facendo questa ligure nel mondo è un esempio di altruismo che va al di là della grandezza come scienziata". (ANSA).