Scuola: prima campanella per oltre 166 mila studenti in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 13 SET - Sono 166.379 le studentesse e gli studenti che torneranno fra i banchi in Liguria per l'anno scolastico 2022/2023: 18.270 alla scuola dell'infanzia, 49.778 alla primaria, 35.402 alla secondaria di I grado e 62.929 alla secondaria di secondo grado per un totale di 8.094 classi. In cinque anni il numero degli studenti in Liguria è diminuito di 5816 unità. L'Ufficio scolastico regionale, in preparazione del nuovo anno, ha effettuato in queste settimane, 1.613 nomine in ruolo di docenti (tra questi 319 da concorso straordinario e 358 docenti di sostegno assunti con una procedura ad essi dedicata), e assegnato 3.959 supplenze annuali (tra queste 2.965 cattedre e 994 spezzoni), tra le cattedre annuali 1.818 sono rivolte a docenti di sostegno rappresentando il 61% delle cattedre assegnate. Quanto al personale Ata, sono state effettuate 287 assunzioni e assegnati 352 contratti a tempo determinato.

"Finalmente la ripresa di una didattica in presenza affinché i nostri studenti e studentesse possano crescere insieme in uno spirito di rinnovata socialità - ha detto il direttore scolastico regionale Antimo Ponticiello -: abbiamo profuso in questi mesi tutto il nostro impegno per svolgere le molteplici operazioni necessarie per un sereno avvio. Per gli studenti tornare a scuola è un nuovo inizio, pieno di speranza, il ritorno a una nuova normalità. A noi adulti, al personale e alle famiglie, il compito di accompagnarli in questo cammino. Auguro dunque a tutta la comunità scolastica - ha concluso - una ripartenza con entusiasmo e slancio verso un nuovo percorso educativo". (ANSA).