Il violino di David Garrett al Carlo Felice

"Classica e rock meritano uguale rispetto, trasmettono vibrazioni fortissime e bisogna essere ottimi strumentisti per eseguire entrambi i generi. Sa quale brano mi è venuto in mente, la prima volta che ho ascoltato "Vertigo" degli U2? L'Inverno di Vivaldi: li ho messi insieme e si sono combinati alla perfezione nel mio Vivaldi Vs Vertigo".

Parola di David Garrett, il grande violinista che il 10 settembre inaugurerà al Carlo Felice (ore 21) il suo tour autunnale in Italia.

"Alive tour 2022" è partito con le prime date europee a fine giugno, è un progetto nato dall'album "Alive - My Soundtrack", raccolta di hit uscita nell'ottobre 2021. Garrett ha anche già annunciato l'uscita di un ulteriore album, dedicato ai violinisti leggendari del 20° secolo: intitolato "Iconic", uscirà il prossimo 4 novembre per la Deutsche Grammophon e includerà capolavori virtuosistici, melodie soul e vari duetti fra i quali l'"Ave Maria" di Schubert, con Andrea Bocelli. Il programma musicale di Alive Tour spazia da canzoni toccanti come "What A Wonderful World", "Imagine", la disneyana "Beauty and the Beast", a "Purple Rain" a inni rock come "Enter Sandman" o "Paint it Black", dal repertorio di Prince, dei Metallica e degli Stones rispettivamente, fino alla hit planetaria di Pharrell Williams "Happy". Non mancheranno successi che faranno saltare tutto il pubblico in piedi a ballare come "Hit The Road Jack", "Thriller", "Bella Ciao" o anche "Stayin' Alive".

Oltre a questo, però, come sempre accade nei concerti di David Garrett, anche la musica classica avrà spazio sul palco nelle interpretazioni innovative dell'artista, ad esempio del "Confutatis" di Mozart, della "Danza dei Cavalieri" di Prokofiev e della "Settima" di Beethoven, trasformate in classici rock virtuosistici. "Alive unisce tante emozioni e umori diversi, ma prima di ogni altra cosa riguarda l'urgenza di vivere, il desiderio di ritornare, finalmente, vivo per davvero - dice in proposito Davide Garrett - Sono canzoni cariche di energia".

