Maltempo nel Savonese, trombe marine ma nessun danno

(ANSA) - SAVONA, 07 SET - Piogge intense questa mattina nel savonese, soprattutto sul capoluogo dove, secondo il pluviometro del Centro Limet, sono caduti 32,5 millimetri in un'ora.

Precipitazioni copiose anche nella vicina Quiliano (25,2 mm), Finale Ligure (21,4 mm) e a Varazze (13,8 mm). Non ci sono stati danni. A causa del maltempo si sono formate alcune trombe marine al largo della costa tra Vado Ligure e Spotorno che si sono esauriti prima di arrivare a terra. La Liguria centrale è in allerta gialla fino al primo pomeriggio (ANSA).