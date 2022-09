Giustizia: a Genova in arrivo sette giudici penali

(ANSA) - GENOVA, 05 SET - Potrebbero arrivare sette giudici del settore penale nel tribunale di Genova nel giro di pochi mesi. È quanto emerso dall'incontro con il vicepresidente del Csm David Ermini con i vertici del tribunale e degli organi degli avvocati. L'incontro è stato organizzato per le problematiche del tribunale per la carenza di organico e l'inizio di tre maxi processi (quello per il crollo del Morandi, il filone bis sulle altre infrastrutture e per il fallimento Qui!Group).

"Conto di poter chiedere al Consiglio una buona percentuale di copertura - ha spiegato Ermini dopo l'incontro - e che entro un mese possa essere chiesto anche l'anticipato possesso per chi verrà qui. Ho chiesto agli avvocati di revocare l'astensione come ho chiesto al presidente del tribunale di revocare l'ordine di servizio sullo slittamento della fissazione dei processi al 2025".

"È stato un incontro confortante - sottolineato Fabiana Cilio, presidente della Camera penale ligure - come quelli degli ultimi giorni anche con la ministra Cartabia. Entro questo fine settimana dovrebbero arrivare due giudici mentre i primi di ottobre dovrebbero essere messi a bando dei posti per coprire il 50 per cento dei magistrati, quindi dovrebbero arrivare altri cinque magistrati. Tra domani e mercoledì avremo l'assemblea degli avvocati e lì stabiliremo se revocare l'astensione proclamata per il 12". La scopertura effettiva è di 15 giudici, ma di questi quattro sono o in maternità o in malattia o impegnati in altri settori e quindi non sostituibili. "È ovvio che a Genova ci sia un problema per l'arrivo di questi grandi processi - ha concluso Ermini - e che si tratta di una peculiarità. Ma le difficoltà ci sono in tutta Italia con poco meno di nove mila magistrati in servizio su una pianta organica di oltre 10 mila". (ANSA).