Ruba in appartamento ma vicina lo vede e chiama 112, arrestato

(ANSA) - GENOVA, 03 SET - La polizia ha arrestato un cittadino albanese di 30 anni dopo un furto in un appartamento ad Albaro, quartiere residenziale di Genova. L'uomo è stato fermato dagli agenti delle volanti dopo un inseguimento dentro la boscaglia che porta fino al quartiere San Martino. Si cerca invece ancora il complice.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo si è arrampicato sul terrazzo di una abitazione in via Dodecaneso e, dopo aver forzato la tapparella della finestra, è entrato all'interno della casa per poi rovistare in ogni stanza. Ad assistere alla scena una vicina che, sapendo che i proprietari erano in vacanza, ha chiamato subito il 112. Gli agenti sono arrivati in pochi minuti e hanno visto due uomini saltare dal terrazzo e scappare verso il bosco. E' partito l'inseguimento tra arbusti e vegetazione fino a quando uno dei due è finito in un punto cieco di via Lagustena mentre l'altro è riuscito a scappare. L'uomo ha cercato di colpire gli agenti ma è stato bloccato. Aveva addosso un Rolex d'oro, gioielli e 980 euro in contanti. (ANSA).