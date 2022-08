Amiu, ecoisole anche a Marassi, Quezzi, S.Fruttuoso

(ANSA) - GENOVA, 22 AGO - Dopo la partenza e lo sviluppo positivo della sua prima parte in Media Valbisagno, prosegue a Genova il progetto del nuovo sistema di raccolta differenziata sia per le utenze domestiche che non domestiche. Da oggi verranno posizionate le nuove Ecoisole anche nel Municipio Bassa Valbisagno a Marassi, Quezzi e San Fruttuoso.

"Il progetto prosegue in un'altra importante zona di Genova - ha detto l'assessore all'Ambiente Matteo Campora - L'obiettivo, grazie al nuovo sistema e all'indispensabile collaborazione dei cittadini, è sempre quello di raggiungere nel tempo una percentuale della raccolta differenziata tra le più alte in Italia migliorando igiene, decoro e qualità della città.

Amiu oggi è in grado di attuare gli investimenti previsti dal piano industriale e ha risorse e strumenti progettuali utili a raggiungere gli obiettivi che i soci azionisti le hanno indicato". Il sistema è costituito da cassonetti per la raccolta differenziata di nuova generazione, con cubatura più ampia e forma e caratteristiche utili a evitare depositi non consentiti.

I contenitori sono inoltre rivestiti di infografiche anteriori e posteriori.

"Il nuovo sistema di racclta differenziata ea Ecoisole bilaterali - ha detto Davide Grossi, dg di Amiu - rappresenta uno degli assi portanti della nuova stagione della raccolta differenziata a Genova". Come in Media Valbisagno, per le utenze domestiche l'apertura dei contenitori sarà inizialmente regolata dalla semplice pressione del pulsante di attivazione, la cui individuazione è facilitata da una freccia. Nei prossimi mesi, e dopo opportuno avviso, le modalità di apertura dei contenitori cambieranno e per conferire i rifiuti sarà necessaria una tessera che verrà consegnata per tempo. Per le utenze non domestiche i contenitori sono invece già apribili esclusivamente dagli utenti abilitati tramite una tessera elettronica, che AMIU distribuisce gratuitamente agli interessati. Sarà inoltre possibile aprire i cassonetti utilizzando la app digitale dedicata. (ANSA).