Sarzana, danni per almeno mezzo mln euro

(ANSA) - GENOVA, 19 AGO - "Abbiamo aperto già ieri sera la strada Litoranea, uno snodo essenziale tra Liguria e Toscana dove erano crollate oltre trenta alberature che abbiamo liberato con il supporto di Anas, della Protezione Civile, Vigili del Fuoco e ditte incaricate. I danni sono stati tanti, anche per i privati, stiamo tutti lavorando per ripristinare la normalità nel più breve tempo possibile ma abbiamo già chiesto tramite Regione Liguria lo stato di emergenza". Lo ha detto il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli commentando i danni provocati dall'ondata di maltempo che si è abbattuta ieri sul territorio al confine con la Toscana.

"La cosa più importante, in ogni caso - ha sottolineato -, è che nessuno si sia fatto davvero male. Tengo a ringraziare tutte le persone che hanno lavorato senza sosta da stamattina, e che proseguiranno nei prossimi giorni" I danni ammontano almeno a "mezzo miilione di euro - ha concluso -. Ma siamo ancora nella fase della quantificazione" (ANSA).