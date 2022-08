Bassetti, con annunci lockdown assist Crisanti ai novax

(ANSA) - GENOVA, 18 AGO - "#crisanti commette un grave errore e fa un clamoroso assist ai Novax, parlando ancora oggi di future restrizioni e lockdown per mitigare effetti del #COVID19.

Guardiamo avanti. Grazie a vaccini, farmaci e conoscenze non ci dovranno essere restrizioni. Chi fa il medico lo sa…"-. Lo scrive in un tweet l'infettivologo Matteo Bassetti. "Dire che se avremo una ripresa di contagi si dovrà parlare di nuovi lockdown - ha spiegato Bassetti all'ANSA - è un atteggiamento profondamente sbagliato e spero che questo sia il punto di vista di Crisanti e non del partito che rappresenta. E' comunque un autogol clamoroso, un assist ai no vax".

In merito alle voci che lo hanno dato per candidabile e come futuro ministero per la salute, Bassetti ha ribadito: "Io sono uomo di scienza. A chi mi ha chiesto la disponibilità ho detto di no. Amo il mio lavoro, ho faticato tanto per arrivare al ruolo che ho oggi (professore ordinario e direttore Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico San Martino, ndr) e ne sono felice. Dopodiché se qualcuno chiede di dare una mano a livello tecnico si deve vedere chi te lo chiede, quali sono i programmi. Ma mi sembra tutto prematuro". (ANSA).