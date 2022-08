A spasso con un etto di hashish in tasca, arrestato

(ANSA) - GENOVA, 17 AGO - Un ragazzo di 20 anni è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo di Genova Centro perché trovato in possesso di circa un etto di hashish.

L'arresto è stato operato durante un normale servizio per il controllo del territorio. Il ragazzo, fermato in vico Uziel, a Sampierdarena, per un controllo identificativo, è stato perquisito e trovato in possesso dello stupefacente e di 100 euro circa, provento dell'illecita attività. (ANSA).