Due accoltellamenti a Genova, un uomo in prognosi riservata

(ANSA) - GENOVA, 14 AGO - Violenta aggressione la scorsa notte a Voltri, nel ponente di Genova. Un tunisino di 36 anni è stato colpito con diverse coltellate al torace mentre era in spiaggia. L'uomo è riuscito ad arrivare in strada, in via don Giovanni verità e si è poi accasciato a terra. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, con l'automedica, e la polizia. L'uomo ha detto di essere stato aggredito, senza motivo, da un gruppo di almeno quattro persone straniere. E stato portato in codice rosso all'ospedale Villa Scassi dove è ricoverato in prognosi riservata per lesioni al torace. Nel secondo caso un uomo di 40 anni è stato aggredito con una coltellata in faccia mentre camminava in via Molteni a Sampierdarena. L'uomo è stato trasferito in codice giallo al Villa Scassi. (ANSA).