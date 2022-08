Ancora reati da parte di minori a Genova

(ANSA) - GENOVA, 13 AGO - Quattro ragazzini minorenni sono stati denunciati in stato di libertà dai Carabinieri per furto aggravato. I primi due, entrambi stranieri, sono stati fermati poiché poco prima avevano rubato a una donna una borsa contenente documenti e denaro. Gli altri due giovanissimi, un cittadino egiziano e l'altro del Maghreb, entrambi con precedenti specifici, sono stati denunciati per ricettazione e indebito utilizzo di carta di credito. I due sarebbero autori del furto di un portafoglio a una persona anziana e del successivo utilizzo della carta di credito.

Da settimane le forze di polizia intervengono per risse, rapine e violenze che vedono minori stranieri, spesso sono 'non accompagnati', in particolare nei giardini di Quinto, in corso Italia, sul lungomare di Genova, e in centro. Gli ultimi episodi riguardano due minori non accompagnati che hanno strappato dal collo di una donna una catenina, la signora li ha inseguiti e con l'aiuto dei passanti li ha fatti arrestare; e una rissa con almeno 30 giovanissimi che si sono affrontati con spranghe e bottiglie dopo una rapina. (ANSA).