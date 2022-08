De Wave, in sei mesi commesse per 104 milioni nelle crociere

(ANSA) - GENOVA, 12 AGO - Il gruppo De Wave, leader nel settore dell'allestimento navale di navi da crociera e grandi yacht, nei primi sei mesi dell'anno ha completato e si è aggiudicato nuove commesse per oltre 104 milioni di euro, grazie a un rush finale a giugno. "De Wave continua a espandersi anche grazie a un mercato che sta diversificando il prodotto confermandosi in ottima salute - spiega Riccardo Pompili, ceo del gruppo -, Le nuove commesse ottenute e il bilancio positivo dei lavori consegnati, ci consentono oggi di confermare che il 2022 è salpato con il vento in poppa. Oltre alle nuove costruzioni di navi, una sempre più consistente quota di mercato è rappresentata dal refitting delle navi che sono operative da oltre 10 anni". Sul fronte delle nuove commesse, che si sommano agli interventi già conclusi nei primi cinque mesi dell'anno, il primo contratto, firmato con Oceania Cruises prevede il rifacimento di oltre 600 cabine e di diverse altre aree delle unità "Marina" e "Riviera", presso Chantier Naval de Marseille.

Il gruppo ha inoltre acquisito commesse del valore di oltre 6 milioni di euro l'una, per le aree pubbliche (ristoranti, piscine, ponti esterni) delle nuove navi di Norwegian Cruise Line in costruzione nei bacini Fincantieri di Marghera. Infine, la realizzazione degli interni di una unità di Royal Caribbean in costruzione nei cantieri francesi Chantiers de l'Atlantique.

(ANSA).