Al premio Fedeltà ospite d'onore l'uomo che salva cani a Kiev

(ANSA) - GENOVA, 12 AGO - Sono tredici le 'nomination' per il cane più fedele che verrà incoronato il 16 agosto, nel premio internazionale fedeltà del cane che si svolge a San Rocco di Camogli dal 1962. Il premio sarà assegnato ma il vincitore sarà, come sottolineano gli organizzatori, un 'primus inter pares'.

Premi verranno assegnati anche agli umani per la bontà dimostrata verso gli amici a 4 zampe. Ospite d'onore Andrea Cisternino, una vita dedicata agli animali, a denunciare maltrattamenti, a dare voce agli ultimi, i randagi. Il suo Rifugio "Italia KJ2" a Kiev accoglie cani, gatti e altri animali, 400 in tutto, salvati nel corso di 10 anni. In guerra Andrea è rimasto con loro. A contendersi il premio fedeltà, solo per citarne alcuni, Balù e Blu, rispettivamente meticcio di 12 anni e siberian husky di 3 anni, che abbaiando disperatamente hanno salvato la vita alla padrona caduta in giardino; Bangy, Jammer, Leone e Nagut, cani antidroga di finanza e polizia; Emma, labrador di 6 anni che ha salvato la sua padrona non vedente da un incendio. (ANSA).