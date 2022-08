Covid: Liguria, netto calo ospedalizzazioni, 31 in meno

(ANSA) - GENOVA, 10 AGO - C'è un netto calo di ospedalizzazioni di malati covid in Liguria. In 24 ore c'è stata una flessione di 31 casi e ora i ricoverati sono 361 (5 in terapia intensiva, erano 7). Ci sono stati 5 morti, avevano tra gli 80 e i 97 anni. I decessi da inizio pandemia sono 5481. Dei 361 ricoverati, il 34 % è per complicazioni legate al covid (122), mentre il 66% è entrato in ospedale per altre patologie e senza sintomi e il tampone ha rivelato la positività. I nuovi contagiati sono 1005, emersi da 6393 tamponi 81164 molecolari e 5229 test antigenici). Il tasso di positività è del 15.7% come a livello nazionale. I nuovi casi sono 341 nell'area di Genova, 204 nel Savonese, 184 nell'Imperiese, 160 nello Spezzino, 110 nel Tigullio, 6 non sono rsidenti in Liguria. I guariti sono 1520. I positivi sono 15891, 520 meno di ieri. In isolamento domiciliare ci sono 13860 perosne, 650 in meno rispetto al giorno precedente.

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 1407 dosi di vaccino. Il presidente della Regione e assessore alla Sanità Giovanni Toti ricorda che sono 70 mila i liguri over 60 che si sono vaccinati con la quarta dose. "Un ottimo risultato per permettere alle categorie più esposte al Covid di mettersi al riparo dalle forme più gravi della malattia in vista dell'autunno. Le prenotazioni sono invece 22.740 e anche questo è un trend ottimo", dice. Ad oggi i vaccinati over 80 sono 39.878, il 26,08% della popolazione ligure, 17.975 quelli tra i 70 e i 79 anni (10,78%), 10.683 quelli tra i 60 e i 69 anni (6,68%), 1.376 gli under 60 ultrafragili (2,08%). (ANSA).