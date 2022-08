A Spezia 10 prodotti a prezzi bloccati grazie a Comune e Coop

(ANSA) - LA SPEZIA, 10 AGO - Dieci prodotti primari, tra quelli più richiesti, a prezzi bloccati per famiglie a basso reddito e persone anziane e fragili. La spesa non subirà aumenti per chi è in difficoltà grazie a un'iniziativa del Comune della Spezia che ha firmato un accordo con Coop Liguria. L'obiettivo dell'iniziativa 'Prezzi bloccati' è quello di sostenere i cittadini che dalla pandemia hanno visto peggiorate le proprie condizioni "Un segnale concreto, di vicinanza e solidarietà è stato proprio quello di calmierare i prezzi di alcuni prodotti di consumo per un certo periodo di tempo" ha spiegato il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, che oggi ha sottoscritto l'accordo con il presidente di Coop Liguria Roberto Pittalis.

Presenti l'assessore ai Servizi Sociali Lorenzo Brogi e la dirigente dei Servizi Sociali del Comune Stefania Branchini.

Coop Liguria ha deciso di aderire all'iniziativa a tutela del "potere d'acquisto dei cittadini, perché il nostro obiettivo primario, e la nostra stessa ragion d'essere in quanto cooperativa di consumatori, è garantire ai nostri soci e clienti prodotti di buona qualità al miglior prezzo. Lo abbiamo fatto scegliendo 10 dei nostri prodotti a marchio più richiesti, sui quali riusciamo a esprimere il meglio dei nostri valori e della nostra convenienza". (ANSA).