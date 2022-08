Scontro tra barche a Spezia causato da distrazione skipper

(ANSA) - LA SPEZIA, 09 AGO - Sarebbe stato causato da una distrazione lo scontro tra le due imbarcazioni nei pressi dell'isola del Tino nel golfo di Spezia giovedì scorso. E' quanto emerge dalle indagini della capitaneria di porto. I militari hanno consegnato una relazione alla procura spezzina in cui ipotizzano, a carico dello skipper dell'imbarcazione da diporto, lesioni colpose e pericolo di naufragio colposo.

L'uomo ha detto agli investigatori che al momento dello scontro viaggiava a una velocità di 30 nodi e stava guardando il Gps per inserire i dati della rotta, non immaginando di trovare una imbarcazione piccola così al largo. L'uomo a bordo del piccolo natante con motore fuoribordo è stato operato al Sant'Andrea dove è in coma farmacologico. I medici sono riusciti a salvargli le gambe. (ANSA).